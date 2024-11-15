Таллахасси
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуда и мэр Варшавы провели секретные переговоры с делегацией Трампа

Пресс-конференция по итогам переговоров не состоялась из-за конфиденциального характера обсуждений.

Источник: Аргументы и факты

Президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский провели тайные переговоры с делегацией Дональда Трампа, который победил на выборах президента США. Об этом сообщает агентство IAR.

В сообщении говорится, что делегация республиканцев встретилась с Дудой и Тшасковским. В состав американской делегации входили такие известные личности, как Райан Маккарти, бывший министр по делам армии в администрации Трампа, а также два отставных генерала, которые занимали важные посты в армии США: Джеймс Макконвилл и Эдвард Дейли.

Представитель пресс-службы Тшасковского отметил, что мэр не будет выходить к прессе из-за конфиденциального характера обсуждений, а пресс-служба президента Польши не прокомментировала встречу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск планирует создать альянс с Великобританией и вести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Туск подчеркивает, что Европа может столкнуться с серьезными вызовами из-за того, что Трамп намерен завершить конфликт на Украине.