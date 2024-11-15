Дуда и мэр Варшавы провели секретные переговоры с делегацией Трампа

В сообщении говорится, что делегация республиканцев встретилась с Дудой и Тшасковским. В состав американской делегации входили такие известные личности, как Райан Маккарти, бывший министр по делам армии в администрации Трампа, а также два отставных генерала, которые занимали важные посты в армии США: Джеймс Макконвилл и Эдвард Дейли.