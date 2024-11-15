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Трамп предложил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

Ведомство под руководством Кеннеди-младшего "восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах назначить Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что под руководством Кеннеди-младшего Министерство здравоохранения и социальных служб будет стремиться к «золотому стандарту» научных исследований и прозрачности, чтобы преодолеть кризис хронических заболеваний в стране.

Ранее стало известно о планах команды новоизбранного президента США Дональда Трампа провести ряд увольнений в Министерстве обороны.