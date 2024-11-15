Лидеры США, Южной Кореи и Японии готовят ответ на отправку войск КНДР в Россию

США намерены вместе с Южной Кореей и Японией выработать скоординированные меры в ответ на возможное участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России против Украины. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует обсуждать с союзниками как дипломатические шаги, так и увеличение материальной поддержки Украины. Одним из основных итогов встречи на саммите АТЭС в Лиме, куда направляется Салливан, станет создание трехстороннего секретариата для постоянного взаимодействия стран по вопросам региональной безопасности.