Пентагон: Украина получит часть военной помощи после прихода Трампа

Синхг акцентировала внимание на том, что сроки доставки военного оборудования могут варьироваться в зависимости от его типа. В то время как некоторые поставки смогут быть осуществлены в кратчайшие сроки, другие столкнутся с серьезными задержками из-за логистических и производственных сложностей.