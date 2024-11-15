Пентагон: Украина получит часть военной помощи после прихода Трампа

Президент США Джо Байден одобрил выделение военной помощи Украине, часть которой будет доставлена уже после того, как в должность вступит новоизбранный президент Дональд Трамп. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг.
Она отметила, что основная проблема заключается в длительных сроках, необходимых для поставки некоторых видов оружия и техники.
По словам Сингх, некоторая техника и системы будут отправлены в Украину очень быстро — в течение нескольких недель. Однако в некоторых случаях доставка может занять гораздо больше времени, вплоть до месяцев, а в случае отдельных позиций — даже годы.
Это заявление прозвучало на фоне вопросов о сроках выполнения военной помощи, которую администрация Байдена планирует предоставить Украине до января 2025 года.
Синхг акцентировала внимание на том, что сроки доставки военного оборудования могут варьироваться в зависимости от его типа. В то время как некоторые поставки смогут быть осуществлены в кратчайшие сроки, другие столкнутся с серьезными задержками из-за логистических и производственных сложностей.
Ранее стало известно, что Зеленский хочет с помощью лести убедить Трампа поддерживать Киев и дальше. Украинский политик хочет сделать так, чтобы Трамп считал возможным окончание боевых действий только через укрепление позиций Украины.