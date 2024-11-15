Подоляк: создание Украиной ядерной бомбы не изменит ситуацию в зоне СВО

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк высказал мнение, что возможное создание ядерного оружия Киевом не имеет смысла для изменения ситуации в зоне СВО. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Политик отметил, что если бы такое решение действительно могло повлиять на ход конфликта, Украина могла бы рассмотреть возможность разработки ядерной бомбы, несмотря на юридические и репутационные риски.
Подоляк подчеркнул, что ядерное вооружение не является тем шагом, который принес бы значительные изменения в боевых действиях. Он акцентировал внимание на том, что для успешного продвижения в конфликте более важным является обеспечение Киева достаточным количеством оружия, в том числе дальнобойных систем, а также разрешение на нанесение ударов вглубь российской территории.
Ранее британские СМИ сообщили, что украинская сторона может быстро создать ядерную бомбу из плутония. Речь идёт о технологии, которая была использована для создания бомбы, сброшенной на Нагасаки свыше 70 лет назад.