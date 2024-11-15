Подоляк: создание Украиной ядерной бомбы не изменит ситуацию в зоне СВО

Подоляк подчеркнул, что ядерное вооружение не является тем шагом, который принес бы значительные изменения в боевых действиях. Он акцентировал внимание на том, что для успешного продвижения в конфликте более важным является обеспечение Киева достаточным количеством оружия, в том числе дальнобойных систем, а также разрешение на нанесение ударов вглубь российской территории.