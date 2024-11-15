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Более десяти стран хотят купить российский подавитель «роя» БПЛА

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Рособоронэкспорт» ведет предконтрактную работу с более чем 10 странами по продаже подавителя «роя» дронов «Изделие РБ-504П-Э», заявил РИА Новости гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на полях открывшегося в Джухае (КНР) авиакосмического салона Airshow China 2024.

Источник: © РИА Новости

«Рособоронэкспорт» показал в сентябре на выставке в Баку «Изделие РБ-504П-Э» в том числе для противодействия «рою» дронов.

«Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА “Изделие РБ-504П-Э” обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях. У него большое количество литерных частот подавления каналов управления, предусмотрена возможность объединения в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления и возможность подавления защищенных каналов навигации, широкий типаж подавляемых БПЛА», — сказал Михеев.

По его словам, «Рособоронэкспорт» ведет предконтрактную работу с более чем 10 партнерами из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ. «Проводим в том числе демонстрационные показы за рубежом», — отметил глава «Рособоронэкспорта».