Более десяти стран хотят купить российский подавитель «роя» БПЛА

«Рособоронэкспорт» показал в сентябре на выставке в Баку «Изделие РБ-504П-Э» в том числе для противодействия «рою» дронов.
«Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА “Изделие РБ-504П-Э” обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях. У него большое количество литерных частот подавления каналов управления, предусмотрена возможность объединения в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления и возможность подавления защищенных каналов навигации, широкий типаж подавляемых БПЛА», — сказал Михеев.
По его словам, «Рособоронэкспорт» ведет предконтрактную работу с более чем 10 партнерами из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ. «Проводим в том числе демонстрационные показы за рубежом», — отметил глава «Рособоронэкспорта».