Более десяти стран хотят купить российский подавитель «роя» БПЛА

По его словам, «Рособоронэкспорт» ведет предконтрактную работу с более чем 10 партнерами из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ. «Проводим в том числе демонстрационные показы за рубежом», — отметил глава «Рособоронэкспорта».