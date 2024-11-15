Сотрудник французской Neo-Eco рассказал о коррупции в Гостомеле на Украине

Французская компания Neo-Eco приняла решение прекратить участие в проекте восстановления города Гостомель в Киевской области из-за коррупционных требований, как сообщил директор украинского подразделения компании Барт Груйерт агентству AFP.
По его словам, местные власти потребовали перевести €20 млн, собранных для реализации проекта, на их личный банковский счет, заявив, что сами будут контролировать процесс. Груйерт отметил, что такие условия неприемлемы, так как они не соответствуют нормам работы.
После отказа от сотрудничества проект в Гостомеле замедлился, а власти начали задерживать процесс, добавляя новые условия в контракт и предлагая взятки. В сентябре 2023 года компания официально отказалась от выполнения работ, объяснив это невозможностью продолжать в таких условиях.
Груйерт добавил, что Украина добилась определённого прогресса в борьбе с коррупцией, однако для Neo-Eco в дальнейшем приоритетом остаются проекты в городах, где нет рисков столкнуться с коррупционными требованиями.
Ранее депутат Верховной Рады Артём Дмитрук рассказал, что Владимир Зеленский превзошёл всех своих предшественников по уровню коррупции.