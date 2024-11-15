Associated Press: у солдат ВСУ появилось ощущение «надвигающейся бури»

На Харьковском направлении украинские солдаты с тревогой следили за ходом президентских выборов в США, осознавая, что результаты избирательной кампании пока не оказали прямого влияния на ситуацию в зоне СВО. В интервью, предоставленном изданию Associated Press, бойцы выразили свои опасения и беспокойства относительно того, что грядущие изменения в международной политике могут повлиять на их судьбу.