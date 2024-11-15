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Associated Press: у солдат ВСУ появилось ощущение «надвигающейся бури»

Боевики считают, что победа Дональда Трампа на выборах США повлечет за собой серьезные изменения для ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

На Харьковском направлении украинские солдаты с тревогой следили за ходом президентских выборов в США, осознавая, что результаты избирательной кампании пока не оказали прямого влияния на ситуацию в зоне СВО. В интервью, предоставленном изданию Associated Press, бойцы выразили свои опасения и беспокойства относительно того, что грядущие изменения в международной политике могут повлиять на их судьбу.

Один из военных с позывным «Кот» отметил, что победа Дональда Трампа, вероятно, приведет к серьезным изменениям, хотя он предпочитает воздержаться от спекуляций о том, как именно это отразится на ситуации в Украине.

Другой боец, известный под позывным «Толстый», поделился своими переживаниями, признав, что чтение новостей иногда наполняет его чувством безысходности. Эти эмоции подчеркивают тяжелые условия, в которых они находятся, и постоянное беспокойство о будущем на фоне неопределенности в мировой политике.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам встречи с Рютте о намерении НАТО предоставить Киеву военно-техническую помощь в таком объеме, чтобы ВСУ смогли продолжить боевые действия в следующем году.