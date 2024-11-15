Колумбия выразила интерес к присоединению к БРИКС

«С большим интересом мы смотрим на то, что сейчас происходит с БРИКС. Объединение предлагает альтернативную точку зрения. Тут тоже есть на что обратить внимание. Мы также ищем доступ к финансированию, чтобы создавать лучшие условия в нашей стране. Министр Рикардо Бонийа уже встречался с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф. Идет очень много переговоров», — сказал дипломат.
Глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо 14 ноября провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это первый с 2019 года визит колумбийской делегации такого уровня в РФ.