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Колумбия выразила интерес к присоединению к БРИКС

Богота с интересом смотрит на возможность присоединиться к БРИКС, сообщил «Известиям» глава МИД латиноамериканской страны Луис Хильберто Мурильо.

Источник: РИА "Новости"

«С большим интересом мы смотрим на то, что сейчас происходит с БРИКС. Объединение предлагает альтернативную точку зрения. Тут тоже есть на что обратить внимание. Мы также ищем доступ к финансированию, чтобы создавать лучшие условия в нашей стране. Министр Рикардо Бонийа уже встречался с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф. Идет очень много переговоров», — сказал дипломат.

Глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо 14 ноября провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это первый с 2019 года визит колумбийской делегации такого уровня в РФ.

БРИКС