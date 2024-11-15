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Зеленский заявил о планах представить новый план действий для Украины

В новом плане особое внимание будет уделено вопросам безопасности, энергетики и вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал представление нового «плана действий» на следующей неделе. В своём сообщении в Telegram-канале он сообщил, что план будет включать десятиступенчатую программу.

Зеленский уточнил, что в новом плане особое внимание будет уделено вопросам безопасности, энергетики и вооружений. Одним из ключевых аспектов станет развитие производства оружия на территории Украины, а также углубление сотрудничества с международными партнерами.

Кроме того, один из пунктов плана будет посвящен «культурному суверенитету», который, по словам президента, включает в себя стимулирование производства украинского контента.

Ранее сообщалось, как в последние десятилетия иностранные партнеры Соединенных Штатов Америки, включая Украину и Израиль, использовали в своих интересах Вашингтон, который стремился стать «хозяином вселенной».