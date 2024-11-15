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ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями БПЛА-камикадзе

Северокорейский лидер отметил необходимость ускоренного налаживания серийного производства БПЛА-камикадзе.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями новых беспилотников-камикадзе, подчеркнув в ходе мероприятия важность их массового производства, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ходе испытаний, связанных с новыми ударными беспилотниками, Ким Чен Ын высоко оценил результаты испытательных полетов и отметил необходимость ускоренного налаживания серийного производства БПЛА-камикадзе.

Он также добавил, что беспилотники уже продемонстрировали свои успехи в различных конфликтах, став важным элементом современной военной практики.

Ранее Южная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в ответ на действия Северной Кореи.