ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями БПЛА-камикадзе

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями новых беспилотников-камикадзе, подчеркнув в ходе мероприятия важность их массового производства, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В ходе испытаний, связанных с новыми ударными беспилотниками, Ким Чен Ын высоко оценил результаты испытательных полетов и отметил необходимость ускоренного налаживания серийного производства БПЛА-камикадзе.
Он также добавил, что беспилотники уже продемонстрировали свои успехи в различных конфликтах, став важным элементом современной военной практики.
Ранее Южная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в ответ на действия Северной Кореи.