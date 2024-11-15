СМИ: сенаторы-республиканцы не верят, что Гетц станет генпрокурором США

Как отмечает газета, Трамп может позволить себе потерять поддержку не более трех сенаторов-республиканцев, учитывая, что все демократы будут против. Источники, знакомые с обсуждениями в верхней палате, говорят, что против Гетца будут голосовать больше трех сенаторов-республиканцев.