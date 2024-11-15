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СМИ: сенаторы-республиканцы не верят, что Гетц станет генпрокурором США

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Республиканцы в сенате США не верят, что кандидату на пост генерального прокурора Мэтту Гетцу удастся заручиться поддержкой, необходимой для утверждения, сообщает газета Wall Street Journal.

Источник: AP 2024

О своем предложении номинировать на пост главы минюста конгрессмена Гетца объявил избранный президент США Дональд Трамп.

Как отмечает газета, Трамп может позволить себе потерять поддержку не более трех сенаторов-республиканцев, учитывая, что все демократы будут против. Источники, знакомые с обсуждениями в верхней палате, говорят, что против Гетца будут голосовать больше трех сенаторов-республиканцев.

«Их значительно больше четырех», — сообщил источник. По его словам, в сенате возникают разговоры о том, чтобы убедить Трампа отозвать Гетца или заставить Гетца добровольно отказаться от номинации.

Сенатор-республиканец Кевин Крамер заявил, что, по его мнению, у Гетца не хватит голосов даже для утверждения в Судебном комитете, необходимого для голосования сената в полном составе.

Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее также чрезвычайно низко оценил шансы Гетца на утверждение. Однако экс-спикер может испытывать личную неприязнь к Гетцу, который в 2023 году инициировал его отстранение от должности.

Трамп Дональд