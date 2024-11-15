СМИ: сенаторы-республиканцы не верят, что Гетц станет генпрокурором США

О своем предложении номинировать на пост главы минюста конгрессмена Гетца объявил избранный президент США Дональд Трамп.
Как отмечает газета, Трамп может позволить себе потерять поддержку не более трех сенаторов-республиканцев, учитывая, что все демократы будут против. Источники, знакомые с обсуждениями в верхней палате, говорят, что против Гетца будут голосовать больше трех сенаторов-республиканцев.
«Их значительно больше четырех», — сообщил источник. По его словам, в сенате возникают разговоры о том, чтобы убедить Трампа отозвать Гетца или заставить Гетца добровольно отказаться от номинации.
Сенатор-республиканец Кевин Крамер заявил, что, по его мнению, у Гетца не хватит голосов даже для утверждения в Судебном комитете, необходимого для голосования сената в полном составе.
Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее также чрезвычайно низко оценил шансы Гетца на утверждение. Однако экс-спикер может испытывать личную неприязнь к Гетцу, который в 2023 году инициировал его отстранение от должности.