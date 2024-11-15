Помощник Байдена раскрыл, как будет происходить передача полномочий Трампу

Салливан отметил, что передача полномочий будет осуществляться в соответствии с установленной процедурой, включая утверждение назначений и прохождение проверок для допуска к секретной информации. Он подчеркнул, что никаких необычных сложностей, связанных с допуском новой администрации к засекреченной информации, не ожидается.