Таллахасси
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помощник Байдена раскрыл, как будет происходить передача полномочий Трампу

Необычных сложностей, связанных с допуском новой администрации к засекреченной информации, не ожидается.

Источник: Аргументы и факты

Действующая администрация США подтвердила, что процесс передачи полномочий избранному президенту Дональду Трампу пройдет в обычном порядке. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Перу.

Салливан отметил, что передача полномочий будет осуществляться в соответствии с установленной процедурой, включая утверждение назначений и прохождение проверок для допуска к секретной информации. Он подчеркнул, что никаких необычных сложностей, связанных с допуском новой администрации к засекреченной информации, не ожидается.

Кроме того, Салливан добавил, что разведывательное сообщество США продолжит проводить брифинги для команды новой администрации, и он лично не будет вмешиваться в этот процесс, обеспечивая тем самым плавный переход власти.

Ранее одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп прибыл в Белый дом на встречу с действующим главой государства Джо Байденом для обсуждения процесса передачи власти. Инаугурация республиканца состоится 20 января.