Помощник Байдена раскрыл, как будет происходить передача полномочий Трампу

Действующая администрация США подтвердила, что процесс передачи полномочий избранному президенту Дональду Трампу пройдет в обычном порядке. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Перу.
Салливан отметил, что передача полномочий будет осуществляться в соответствии с установленной процедурой, включая утверждение назначений и прохождение проверок для допуска к секретной информации. Он подчеркнул, что никаких необычных сложностей, связанных с допуском новой администрации к засекреченной информации, не ожидается.
Кроме того, Салливан добавил, что разведывательное сообщество США продолжит проводить брифинги для команды новой администрации, и он лично не будет вмешиваться в этот процесс, обеспечивая тем самым плавный переход власти.
Ранее одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп прибыл в Белый дом на встречу с действующим главой государства Джо Байденом для обсуждения процесса передачи власти. Инаугурация республиканца состоится 20 января.