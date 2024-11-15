В состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружений

Адмирал подчеркнул, что история создания Каспийской флотилии неразрывно связана со значительными свершениями на благо Отечества, напомнив о том, что в 1696 году Боярская Дума издала указ «Морским судам быть», а в 1722 году для защиты побережья Каспийского моря была создана военная флотилия и порт в Астрахани.