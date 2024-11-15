NYT: Маск провел встречу с постпредом Ирана при ООН

Американский миллиардер Илон Маск провел встречу с постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани, чтобы обсудить пути снижения напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет New York Times.
Переговоры, которые длились более часа и прошли в закрытом месте в Нью-Йорке, были охарактеризованы как продуктивные.
Согласно изданию, Маск, близкий советник избранного президента Дональда Трампа, встретился с иранским представителем для обсуждения дипломатических вопросов, избегая прямого взаимодействия с американскими чиновниками.
В ходе беседы Иравани предложил Маску рассмотреть возможность переноса части бизнеса в Тегеран, что потребует разрешения от Министерства финансов США.
Ранее политолог Сергей Марков назвал главным шагом Дональда Трампа назначение предпринимателя Илона Маска и экс-кандидата в президенты США республиканца Вивека Рамасвами во главе «Департамента эффективности правительства».