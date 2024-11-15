Трамп решил отправить своих адвокатов на ключевые должности в минюсте США

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить своего адвоката Тодда Бланша на должность заместителя генерального прокурора. Об этом сообщила его переходная команда в официальном заявлении.
Трамп отметил, что Тодд Бланш в качестве заместителя генпрокурора будет работать над восстановлением системы правосудия.
Кроме того, должность первого заместителя помощника генерального прокурора Трамп предложил другому своему адвокату, Эмилю Бове. Адвокат Дин Джон Сауэр был выдвинут на позицию генерального солиситора США.
Ранее Дональд Трамп объявил о планах назначить Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения.