Трамп не взял в администрацию главу JPMorgan Даймона, поддерживающего Киев

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, решил не включать главу JPMorgan Chase Джейми Даймона в состав своей будущей администрации.
Известно, что Даймон активно поддерживал помощь Украине и называл Россию частью «оси зла».
В своём посте в Truth Social Трамп отметил уважение к Даймону и поблагодарил его за вклад в страну, но подчеркнул, что не планирует приглашать его в свою команду.
Ранее Дональд Трамп принял решение назначить своего адвоката Тодда Бланша на должность заместителя генерального прокурора.