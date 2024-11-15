Таллахасси
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не взял в администрацию главу JPMorgan Даймона, поддерживающего Киев

Джейми Даймон неоднократно выступал в поддержку политики киевского режима.

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, решил не включать главу JPMorgan Chase Джейми Даймона в состав своей будущей администрации.

Известно, что Даймон активно поддерживал помощь Украине и называл Россию частью «оси зла».

В своём посте в Truth Social Трамп отметил уважение к Даймону и поблагодарил его за вклад в страну, но подчеркнул, что не планирует приглашать его в свою команду.

Ранее Дональд Трамп принял решение назначить своего адвоката Тодда Бланша на должность заместителя генерального прокурора.

Трамп Дональд