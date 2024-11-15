Зеленский анонсировал новый «план стойкости» для Украины

В ответ на сложную внешнеэкономическую ситуацию и возможные изменения в политике США Зеленский подчеркнул, что Киев уже подготовил «внутренний план усиления Украины», который касается как фронта, так и военно-промышленного комплекса. Документ должен стать планом того, как государство использует свои внутренние возможности «ради украинской победы», подчеркнул Зеленский. Этот план, по его словам, должен помочь Украине сохранить «устойчивость» в условиях длительного военного конфликта.