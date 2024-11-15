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Маск заявил, что вместе с Трампом получил мандат от народа

Он также назвал себя «Джорджем Соросом от правых».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Илон Маск утверждает, что получил мандат от народа США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом.

«Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен», — заявил он в четверг, выступая на торжественном вечере организации «Институт политики “Америка прежде всего”», который был проведен в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Маск также пошутил, что в отличие от влиятельного финансиста Джорджа Сороса поддерживает не демократов, а республиканцев. «Полагаю, кто-то должен быть Джорджем Соросом от правых», — сказал он.

Ранее телекомпания NBC сообщила со ссылкой на источники, что в окружении Трампа уже начинают уставать от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком. По словам собеседника NBC, Маск ведет себя как сопрезидент США, активно продвигая свое видение второго срока Трампа.

Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией. Он уточнил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения крупномасштабной структурной реформы. Согласно планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность.

Трамп Дональд