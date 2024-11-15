Маск заявил, что вместе с Трампом получил мандат от народа

Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией. Он уточнил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения крупномасштабной структурной реформы. Согласно планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность.