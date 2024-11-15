Трамп пообещал «очень усердно» добиваться завершения конфликта на Украине

В начале ноября газета The Wall Street Journal (WSJ) перечислила несколько пунктов нового сценария завершения конфликта между Россией и Украиной, который, по ее данным, обсуждают в команде Трампа. Среди них — отказ Киева от вступления в НАТО еще как минимум на 20 лет и создание демилитаризованной зоны на всей линии фронта. За это, как предполагается, Вашингтон продолжит снабжать Киев вооружением.