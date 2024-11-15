Трамп пообещал «очень усердно» добиваться завершения конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта. Об этом он заявил на торжественном вечере в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
«Мы будем работать над [ситуацией] на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец», — сказал Трамп.
Политик также сказал, что видел сообщения, согласно которым «за три дня убиты тысячи людей». «Они были солдатами. Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», — заявил он.
Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно обещал урегулировать конфликт на Украине. Он утверждал, что способен сделать это за 24 часа.
В начале ноября газета The Wall Street Journal (WSJ) перечислила несколько пунктов нового сценария завершения конфликта между Россией и Украиной, который, по ее данным, обсуждают в команде Трампа. Среди них — отказ Киева от вступления в НАТО еще как минимум на 20 лет и создание демилитаризованной зоны на всей линии фронта. За это, как предполагается, Вашингтон продолжит снабжать Киев вооружением.
По данным украинского «24 канала», публикацию в Киеве не восприняли всерьез. В Кремле материал назвали абстрактным и обезличенным. «Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной с учетом интересов Москвы. Летом он выдвинул в качестве условий вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.
Киев настаивает на реализации «формулы мира», которая содержит требование о выводе украинских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, вошедших в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признают итоги голосования и считают произошедшее аннексией. Москва отвергает возможность переговоров на основе «формулы мира».