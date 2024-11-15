Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел

Трамп упомянул губернатора во время выступления в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго.
«Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность», — добавил Трамп, после чего указал на Бургума и помахал ему рукой.
Мгновением позже Трамп объявил, что Бургум возглавит министерство внутренних дел и будет фантастическим руководителем.
В США должность министра внутренних дел подразумевает управление такими вопросами, как землепользование, геологическая разведка местности и национальные парки.