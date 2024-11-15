Таллахасси
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума кандидатом на пост министра внутренних дел.

Источник: Reuters

Трамп упомянул губернатора во время выступления в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго.

«Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность», — добавил Трамп, после чего указал на Бургума и помахал ему рукой.

Мгновением позже Трамп объявил, что Бургум возглавит министерство внутренних дел и будет фантастическим руководителем.

В США должность министра внутренних дел подразумевает управление такими вопросами, как землепользование, геологическая разведка местности и национальные парки.

Трамп Дональд