США могут увеличить ядерный арсенал, пишет WSJ

«США должны быть готовы расширить свои ядерные силы для предотвращения растущих угроз со стороны Китая, России и КНДР… Решение о развертывании дополнительных ядерных вооружений останется на усмотрение приходящей администрации Трампа, которой еще предстоит озвучить свои оборонные планы», — пишет издание.
Как отмечает газета, США видят угрозу в наращивании сил Китаем и КНДР, а также в приостановке диалога с РФ касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. При этом во время своего первого президентского срока Трамп одобрил все крупные программы по ядерным вооружениям, перешедшие от администрации экс-президента Барака Обамы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от продолжения диалога в области стратегической стабильности.
СНВ-3 или ДСНВ — Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Российская сторона, прежде чем вернуться к диалогу по договору, желает понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.