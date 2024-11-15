Над Россией за ночь сбили 51 БПЛА. Военная операция, день 996-й

08:47 Франция завершила подготовку 2,3 тыс. украинских военных, сообщило министерство обороны республики.

08:38 В России существует «сдержанный оптимизм» о том, что «триумф» Дональда Трампа на выборах в США может привести к «прорыву в американо-российских отношениях и, возможно, к окончанию войны на Украине» — The New York Times.

08:25 Шесть человек пострадали в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области накануне, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:23 Судьба колумбийских наемников, которые приняли участие в конфликте на Украине и сейчас находятся в заключении в России, будет одной из тем переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом газете «Известия» заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо.

08:21 Треть жителей Мариуполя, выехавших из города на территорию Украины, уже вернулись обратно, поскольку им негде жить. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

08:16 ?Крыша одного дома и автомобиль повреждены в результате падения обломков беспилотников в Крымске, никто не пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его данным, в Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома, в другом доме выбили стекла. Также никто не пострадал.

08:11 ~Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением украинского и ближневосточного конфликтов.~

«Мы будем работать над [ситуацией] на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. ~Этому нужно положить конец.~ Я видел сообщения, за три дня убиты тысячи людей, они были солдатами. Но будь то солдаты или мирные люди, мы будем работать над этим [завершением конфликтов], — сказал Трамп на торжественном вечере организации “Институт политики “Америка прежде всего”, который состоялся в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида (цитата по ТАСС).

08:07 ? В Донецке и окрестностях зафиксировано около пяти взрывов, сообщает ТАСС.

08:05 ? Силы ПВО за ночь уничтожили 51 украинский беспилотник над регионами России, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 36 БПЛА нейтрализовано над территорией Краснодарского края, три — над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 996-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.