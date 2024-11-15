В Пентагоне заявили о шоке из-за «потрясающего» арсенала хуситов

С начала активной стадии войны в секторе Газа в октябре 2023 года йеменские хуситы регулярно наносят удары по коммерческим судам, следующим через Красное море. Представители движения утверждают, что их цели так или иначе связаны с Израилем. В ответ США и союзники в январе объявили о начале военной операции «Страж процветания» против йеменских хуситов. Союзники регулярно отчитываются о нанесении авиаударов по позициям повстанцев. Те в ответ начали атаковать военные корабли коалиции.