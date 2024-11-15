США впервые с холодной войны разместят самолеты-разведчики в Шотландии

США впервые со времен холодной войны размещают самолеты разведки P-8A Poseidon на авиабазе Лоссимут на северо-востоке Шотландии на фоне обеспокоенности активностью России в Северной Атлантике и Арктике, пишет The Times со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании.
«Мы постоянно сотрудничаем с вооруженными силами США, одним из наших ближайших союзников по НАТО. Присутствие военно-морских патрульных самолетов в Лоссимуте позволяет нашим войскам обеспечивать безопасность на море, укрепляя оборону Великобритании и НАТО», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что «недавно был завершен шестилетний проект стоимостью £350 млн ($440 млн)» по модернизации авиабазы в Лоссимуте, однако «присутствие» Boeing P-8A Poseidon не означает полноценного базирования США.
Р-8А «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, разработанный корпорацией Boeing. На его борту расположен многоцелевой поисковый радиолокатор, численность экипажа — девять человек. Самолет может нести до 9 т вооружения.
Во время холодной войны между СССР и НАТО авиабаза Лоссимут была ключевой для патрулирования берегов Великобритании и Исландии, через которые советские подводные лодки, в том числе с ядерными ракетами, приближались к США, пишет The Times. Американское «присутствие» в Шотландии продолжалось почти 30 лет, отмечает издание. В 1992 году США закрыли свою базу в Холи-Лох, в 1995-м — в Махриханише, а в 1997 году — в Эдзелле.
О возвращении в Лоссимут США объявили в минувшем мае. В октябре Великобритания и Германия подписали соглашение об углубленном оборонном сотрудничестве, согласно которому немецкие Poseidon P-8 периодически будут размещаться на шотландской авиабазе. Британские самолеты-разведчики используют ее с 2020 года.
Как заявили в ВМС США, эта база «будет играть решающую роль в повышении коллективной готовности, оперативности, способности к развертыванию, интеграции и оперативной совместимости сил для обеспечения операций в Северной Атлантике и во всей зоне ответственности 6-го флота».