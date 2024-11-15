США впервые с холодной войны разместят самолеты-разведчики в Шотландии

Во время холодной войны между СССР и НАТО авиабаза Лоссимут была ключевой для патрулирования берегов Великобритании и Исландии, через которые советские подводные лодки, в том числе с ядерными ракетами, приближались к США, пишет The Times. Американское «присутствие» в Шотландии продолжалось почти 30 лет, отмечает издание. В 1992 году США закрыли свою базу в Холи-Лох, в 1995-м — в Махриханише, а в 1997 году — в Эдзелле.