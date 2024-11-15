МИД призвал освободить удерживаемых ХАМАС в Газе россиян

«На сегодняшний день в плену остается более ста человек. Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано. Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц, и в первую очередь наших соотечественников Труфанова и Харкина», — подчеркнула дипломат.