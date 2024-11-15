МИД призвал освободить удерживаемых ХАМАС в Газе россиян

«На сегодняшний день в плену остается более ста человек. Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано. Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц, и в первую очередь наших соотечественников Труфанова и Харкина», — подчеркнула дипломат.
Захарова также отметила, что тема освобождения заложников «является приоритетной» в контактах российской стороны с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций. «Последовательная работа по реализации данной гуманитарной задачи будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока», — добавила она.
При этом Захарова напомнила, что, исходя из практики, политико-дипломатические методы являются наиболее эффективными в деле решения проблемы заложников. «В ходе реализации достигнутых в ноябре 2023 года договоренностей между Израилем и ХАМАС были освобождены 78 человек, большинство из них — женщины и дети. Благодаря предпринятым нами настойчивым усилиям вне рамок этой сделки на свободу также вышли российские граждане Елена Труфанова и Ирина Татти (мать и бабушка Александра Труфанова), а также Рон Кривой», — указала представитель российского дипведомства.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. 23 сентября Израиль приступил к проведению операции «Стрелы севера» в приграничных районах на юге Ливана против шиитских формирований «Хезболлах».