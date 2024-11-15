FA назвал ключевых людей, которые повлияют на план Трампа по Украине

Кроме этого окончательное направление политики Трампа будет зависеть от того, какие люди станут наиболее заметными в его администрации. Так, «первым маркером» стало назначение избранным президентом Майка Уолтца будущим советником по национальной безопасности. FA отмечает, что в США Уолтца называют скептиком по Украине: он регулярно подвергает сомнению пакеты помощи Киеву и утверждает, что Европа должна разделить большую часть бремени. Он также заявлял в преддверии выборов, что должно быть некое «дипломатическое решение» для прекращения войны. Вместе с тем в начале конфликта Уолтц выступал с публичной критикой действий Москвы и требовал от администрации Джо Байдена более решительных шагов по вопросу помощи Киеву.