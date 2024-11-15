FA назвал ключевых людей, которые повлияют на план Трампа по Украине

Журнал напоминает, что Трамп, несмотря на все свои заявления по Украине, еще в период своего президентства первым начал поставлять Киеву летальное оружие. И хотя он говорит о необходимости переговоров с Владимиром Путиным, республиканец может изменить свое мнение, когда узнает, насколько в украинский конфликт вовлечены Северная Корея и «ненавистный ему» Иран.
Кроме этого окончательное направление политики Трампа будет зависеть от того, какие люди станут наиболее заметными в его администрации. Так, «первым маркером» стало назначение избранным президентом Майка Уолтца будущим советником по национальной безопасности. FA отмечает, что в США Уолтца называют скептиком по Украине: он регулярно подвергает сомнению пакеты помощи Киеву и утверждает, что Европа должна разделить большую часть бремени. Он также заявлял в преддверии выборов, что должно быть некое «дипломатическое решение» для прекращения войны. Вместе с тем в начале конфликта Уолтц выступал с публичной критикой действий Москвы и требовал от администрации Джо Байдена более решительных шагов по вопросу помощи Киеву.
Помимо Уолтца влияние на решения Трампа, вероятно, будет оказывать бизнесмен Илон Маск, уже получивший должность соруководителя нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Журнал отмечает, что спутниковая сеть Маска Starlink имеет решающее значение для военных усилий Украины. Однако еще в 2022 году бизнесмен отклонил просьбу Украины использовать Starlink над Крымом, что понизило эффективность операций ВСУ. После этого украинские власти начали все чаще выступать с публичной критикой Маска, а также не поддержали его «мирный план», в котором Киеву предлагалось пойти на территориальные уступки. Тем не менее именно Маск, а также венгерский премьер Виктор Орбан могут стать потенциальными переговорщиками Трампа по Украине, указывает FT.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп победил как по результатам прямого голосования, так и по числу голосов выборщиков. Предварительно, под контроль республиканцев также перейдут обе палаты американского конгресса. В своем выступлении после завершения голосования Трамп, среди прочего, пообещал «остановить войны в мире». Ранее он неоднократно говорил, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине.
Путин заявлял о готовности к переговорам с Украиной с учетом интересов Москвы. Летом он выдвинул в качестве условий вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.
Киев настаивает на реализации «формулы мира», которая содержит требование о выводе украинских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, вошедших в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признают итоги голосования и считают произошедшее аннексией. Москва отвергает возможность переговоров на основе «формулы мира».