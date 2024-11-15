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Законопроект об обязанности принести присягу гражданина РФ с 14 лет внесли в ГД

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по делам СНГ во главе с председателем комитета Леонидом Калашниковым внесли в палату парламента законопроект, по которому предлагается ввести обязанность с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации. Документ размещен в думской базе данных.

Источник: РИА "Новости"

«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — указано в документе.

Необходимые изменения предусмотрены в закон «О гражданстве Российской Федерации». Также предлагается закрепить норму, по которой в случае отказа от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.

Решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения лицом присяги гражданина Российской Федерации. Если присяга не принесена лицом в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство РФ, такое решение считается недействительным со дня его принятия. «Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью», — указано в документе.

Госдума