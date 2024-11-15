Законопроект об обязанности принести присягу гражданина РФ с 14 лет внесли в ГД

Решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения лицом присяги гражданина Российской Федерации. Если присяга не принесена лицом в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство РФ, такое решение считается недействительным со дня его принятия. «Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью», — указано в документе.