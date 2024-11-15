Законопроект об обязанности принести присягу гражданина РФ с 14 лет внесли в ГД

«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — указано в документе.
Необходимые изменения предусмотрены в закон «О гражданстве Российской Федерации». Также предлагается закрепить норму, по которой в случае отказа от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.
Решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения лицом присяги гражданина Российской Федерации. Если присяга не принесена лицом в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство РФ, такое решение считается недействительным со дня его принятия. «Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью», — указано в документе.