Кандидат Трампа в генпрокуроры говорил, что Россию нужно принять в НАТО

«Если бы нам нужно было выбирать, кого принять в НАТО — Россию или Украину, почему бы не расширить НАТО на Россию и не создать альянс против Китая. Мы действительно думаем, что больше боимся поломанных российских танков, чем тот факт, что Китай строит секретную военную базу на Кубе, в 90 милях от США. Если выбирать кого взять в НАТО — Россию или Украину, то, можно было разумно утверждать, что Россия обеспечит больше пользы в долгосрочной перспективе», — сказал тогда Гетц.