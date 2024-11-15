Член палаты представителей США Мэтт Гетц, предложенный избранным президентом Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января) на пост генпрокурора США, ранее говорил, что в НАТО лучше принять Россию, а не Украину, сообщают украинские СМИ. С соответствующим заявлением он выступил в эфире Newsmax в июле 2023 года.
«Если бы нам нужно было выбирать, кого принять в НАТО — Россию или Украину, почему бы не расширить НАТО на Россию и не создать альянс против Китая. Мы действительно думаем, что больше боимся поломанных российских танков, чем тот факт, что Китай строит секретную военную базу на Кубе, в 90 милях от США. Если выбирать кого взять в НАТО — Россию или Украину, то, можно было разумно утверждать, что Россия обеспечит больше пользы в долгосрочной перспективе», — сказал тогда Гетц.
Гетц является членом палаты представителей конгресса от первого избирательного округа Флориды с 2017 года. Политик — ярый сторонник Дональда Трампа, заявлял о фальсификации выборов 2020 года и выступал за импичмент Джо Байдена. Он также был одним из двух конгрессменов, которые не аплодировали украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время его выступления в конгрессе в декабре 2022 года, а позже инициировал резолюцию с требованием прекратить оказывать помощь Украине.
Тем не менее опрошенные NBC News чиновники Минюста заявили, что были шокированы выбором Трампа, поскольку Гетц никогда ранее не работал прокурором, а также делал сомнительные заявления, похожие на «теории заговора».
Президент Владимир Путин ранее рассказывал, что в начале 2000-х он встречался с экс-президентом США Биллом Клинтоном и в том числе обсуждал возможное вступление России в НАТО. «Я спросил его: “Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это могло бы случиться?”» — привел он содержание разговора. В ответ же, по словам Путина, Клинтон сказал: «Ты знаешь, это интересно. Я думаю, да».
Однако позже, когда президенты встретились за ужином, Клинтон изменил свое мнение: «Знаешь, я поговорил со своей командой: нет, сейчас это невозможно». Если бы Клинтон сказал да, власти России начали бы готовиться к вступлению в альянс, заявил Путин: «В конечном итоге это могло бы произойти, если бы мы увидели искреннее желание со стороны наших партнеров. Но этого не произошло. Ну нет значит нет».
Впоследствии Путин неоднократно резко выступал с критикой расширения НАТО, называя это угрозой безопасности страны. Расширение альянса и возможное включение в него Украины глава государства называл одной из причин спецоперации. Также Путин отмечал, что Россия и Китай, в отличие от западных стран, не создают блоков и союзов против кого бы то ни было, а сотрудничают на принципах равноправия и взаимной выгоды.