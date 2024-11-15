Песков рассказал, почему Шойгу уже почти неделю находится в Китае

«Это связано с теми особыми отношениями, партнерства во всех областях, включая самые чувствительные области. Это требует регулярных и продолжительных контактов на всех уровнях. Поездка Шойгу является одним из звеньев в цепи этого широкого диалога», — пояснил Дмитрий Песков во время пресс-колла.