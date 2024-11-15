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Песков рассказал, почему Шойгу уже почти неделю находится в Китае

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал визит секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в Китай. Он объяснил, что его долгое пребывание в КНР связано с большим числом встреч на различных уровнях.

Источник: РИА "Новости"

«Это связано с теми особыми отношениями, партнерства во всех областях, включая самые чувствительные области. Это требует регулярных и продолжительных контактов на всех уровнях. Поездка Шойгу является одним из звеньев в цепи этого широкого диалога», — пояснил Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Сергей Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом 11 ноября. Утром 12 ноября он провел встречу с главой МИД Китая Ваном И, на следующий день — посетил авиасалон где состоялась первая зарубежная демонстрация российского истребителя пятого поколения Су-57. Он также провел переговоры с секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

Шойгу Сергей
Песков Дмитрий