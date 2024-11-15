Будущая администрация Трампа и замедление работы YouTube. Темы брифинга Пескова

Часть проблем в работе видеохостинга YouTube в России связана исключительно с действиями его владельца — компании Google: «Позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы».