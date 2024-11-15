Будущая администрация Трампа и замедление работы YouTube. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин посвятит телефонной дипломатии часть рабочего дня.
Только что глава государства провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Российский лидер также встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.
О работе YouTube
Проблему замедления YouTube вряд ли можно считать приоритетной для россиян: «Это совсем не главное сейчас».
«С точки зрения техники и технологии этого замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор, они должны предоставить информацию на этот счет».
Часть проблем в работе видеохостинга YouTube в России связана исключительно с действиями его владельца — компании Google: «Позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы».
Путин в беседе с режиссером Кареном Шахназаровым пообещал посмотреть на проблему замедления YouTube.
О ветеранах спецоперации
Ветераны спецоперации будут востребованы в российском обществе: «Эти люди остаются в резерве. Они так или иначе все будут востребованы».
О мерах обеспечения макроэкономической стабильности.
Экономический блок «тщательно отслеживает» последствия мер обеспечения макроэкономической стабильности, среди которых повышение кредитных ставок.
О будущей администрации Трампа
Что касается назначений в будущей администрации Трампа, то Россия не вмешивается во внутренние дела США: «У нас нет ни малейшего намерения этого делать. Мы, собственно, не делали и не делаем [этого]».
Об отношениях с Китаем
Россия удовлетворена политической волей Китая на развитие отношений привилегированного партнерства.
Рабочая поездка секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в КНР является одним из звеньев в цепи широкого диалога между странами, включая чувствительные вопросы.