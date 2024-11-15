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Будущая администрация Трампа и замедление работы YouTube. Темы брифинга Пескова

Назначения в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа, замедление работы YouTube в России и отношения с Китаем стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин посвятит телефонной дипломатии часть рабочего дня.

Только что глава государства провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Российский лидер также встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.

О работе YouTube

Проблему замедления YouTube вряд ли можно считать приоритетной для россиян: «Это совсем не главное сейчас».

«С точки зрения техники и технологии этого замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор, они должны предоставить информацию на этот счет».

Часть проблем в работе видеохостинга YouTube в России связана исключительно с действиями его владельца — компании Google: «Позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы».

Путин в беседе с режиссером Кареном Шахназаровым пообещал посмотреть на проблему замедления YouTube.

О ветеранах спецоперации

Ветераны спецоперации будут востребованы в российском обществе: «Эти люди остаются в резерве. Они так или иначе все будут востребованы».

О мерах обеспечения макроэкономической стабильности.

Экономический блок «тщательно отслеживает» последствия мер обеспечения макроэкономической стабильности, среди которых повышение кредитных ставок.

О будущей администрации Трампа

Что касается назначений в будущей администрации Трампа, то Россия не вмешивается во внутренние дела США: «У нас нет ни малейшего намерения этого делать. Мы, собственно, не делали и не делаем [этого]».

Об отношениях с Китаем

Россия удовлетворена политической волей Китая на развитие отношений привилегированного партнерства.

Рабочая поездка секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в КНР является одним из звеньев в цепи широкого диалога между странами, включая чувствительные вопросы.

Песков Дмитрий