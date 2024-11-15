В Абхазии протестующие прорвались к зданию парламента, силовики использовали газ

13:36 Силовики пообещали передать требования главе государства — Sputnik Абхазия.

13:33 Протестующие поговорили с главой МВД Робертом Киутом и председателем СГБ Дмитрем Кучуберией — D News Абхазия.

13:29 Сломана еще одна часть забора — «Нужная газета».

13:26.

13:24 Ситуация у парламента остается напряженной — RESPUBLICA.

13:17 Начальник охраны президента Дмитрий Дбар вышел к протестующим и пообещал передать ему требования — RESPUBLICA.

13:14 Протестующие выломали еще часть забора и кидают файеры в сторону здания парламента — РИА Новости.

13:11 ⚡️ Звучат выстрелы — RESPUBLICA.

13:09 Протестующие продолжают прорываться к парламенту — RESPUBLICA.

13:04 Протестующих закидывают дымовыми шашками — D News Абхазия.

13:02.

12:59 Часть силовиков «перешли на сторону народа» — «Абхазский портал».

12:57 ⚡️Силовики распылили газ — RESPUBLICA.

12:53 «Ситуация крайне напряженная. Все время возникают стычки» — RESPUBLICA.

12:51 К месту прорыва ворот подогнали пожарную машину, чтобы предотвратить проникновение оппозиционеров внутрь — ТАСС.

12:49.

12:45 ⚡️ Протестующие протаранили на автомобиле металлические ограждения и прорвались к зданию парламента.

12:37 Оппозиция Абхазии считает, что соглашение разрушительно для экономики и позволит РФ покупать апартаменты в республике.

12:33 Сегодня парламент Абхазии должен был принять решение о ратификации, однако депутаты не стали рассматривать закон из-за отсутствия кворума (на сессию абхазского парламента явились лишь 21 из 35 народных избранников). Обсуждение вопроса было решено перенести.

Протестующие требуют вообще снять соглашение с повестки и отправить на доработку.

12:30 В центре Сухума протестует абхазская оппозиция. Они выступают против закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Люди собрались у здания парламента, подогнали к нему машину, которой пробили ворота. Толпа хлынула на площадь.

Прошлой весной власти Абхазии попытались провести закон об апартаментах. Местные жители возмутились. Президент республики Аслан Бжания отозвал закон.

Сейчас оппозиция обвиняет власти в скрытой попытке снова провести этот закон через так называемое «межведомственное соглашение с РФ об инвестиционной деятельности юридических лиц на территории Абхазии». Оппозиция считает, что соглашение лоббирует интересы структур, связанных с бывшим Министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым. Они строят туркомплекс в Гагрском районе, и пытаются продвинуть освобождение от местных налогов, пошлин и т.п.

Местные требуют сначала отрегулировать законы в области кадастра. Они считают, что бесконтрольная жилая застройка испортит республику и вызовет взлет цен на жилье. Кроме того, оппозиция предполагает, что грузины с российскими паспортами начнут покупать недвижимость в Абхазии. Также, по их мнению, коммуникации не готовы к новым нагрузкам.