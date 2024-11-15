Трамп назначит антипрививочника Кеннеди-младшего министром здравоохранения США

Кеннеди-младшему 70 лет. Это племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. В юношестве страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, а начал свою карьеру с работы юристом и специализировался на борьбе с загрязнением воды. В 2005 году Кеннеди-младший стал привлекать внимание к опасности вакцинации. Сейчас, как и другие члены его семьи, он занимается политикой, только его родственники публично объявили, что не придерживаются тех же взглядов на жизнь.