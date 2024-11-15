Борис Кагарлицкий потребовал не включать его в списки на обмен заключенными

«Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», — сказал социолог.