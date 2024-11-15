WSJ узнала о заверениях Ирана, что он не готовил покушение на Трампа

О предотвращении попытки убить Трампа по заказу Ирана Минюст сообщил 8 ноября. В сообщении говорилось, что действия Тегерана в том числе являются местью за гибель в январе 2020 года генерала и командира подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в результате удара США. В это время президентом был Трамп. В его первый срок Вашингтон также вышел из ядерной сделки с Тегераном.