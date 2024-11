WSJ узнала о заверениях Ирана, что он не готовил покушение на Трампа

11 октября The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писали, что команда Трампа потребовала усиления мер безопасности для политика в связи с получением данных о подготовке Ираном покушения. Впоследствии американский Минюст объявил о предотвращении попытки организовать убийство Трампа по заказу Ирана. По данным ведомства, спланировать убийство поручили агенту КСИР, который в прошлом жил в США и отбыл там тюремный срок.