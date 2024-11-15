WSJ узнала о заверениях Ирана, что он не готовил покушение на Трампа

В октябре Иран передал администрации президента США Джо Байдена письменные заверения о том, что он не пытался организовать покушение на жизнь республиканца Дональда Трампа, который в тот момент был кандидатом на пост президента, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
11 октября The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писали, что команда Трампа потребовала усиления мер безопасности для политика в связи с получением данных о подготовке Ираном покушения. Впоследствии американский Минюст объявил о предотвращении попытки организовать убийство Трампа по заказу Ирана. По данным ведомства, спланировать убийство поручили агенту КСИР, который в прошлом жил в США и отбыл там тюремный срок.
Как пишет WSJ, еще в сентябре США передали Ирану частное письменное предупреждение, в котором было заявлено, что любое покушение на жизнь Трампа будет рассматриваться как акт войны. 14 октября Иран передал американским властям заверение, что никак не причастен к попыткам покушения на республиканца.
О предотвращении попытки убить Трампа по заказу Ирана Минюст сообщил 8 ноября. В сообщении говорилось, что действия Тегерана в том числе являются местью за гибель в январе 2020 года генерала и командира подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в результате удара США. В это время президентом был Трамп. В его первый срок Вашингтон также вышел из ядерной сделки с Тегераном.
Источники WSJ ранее сообщали, что Трамп после вступления в должность президента (20 января) второй раз намерен резко ужесточить санкции против Ирана, в том числе против нефтяной отрасли. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан отмечал, что для страны не имеет значения исход выборов в США, поскольку та «опирается на свою внутреннюю силу».