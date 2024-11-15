Власти Абхазии пообещали отозвать вызвавший протесты законопроект

Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике, заявили в пресс-службе.
Речь идет о соглашении России и Абхазии, подписанном в конце октября. Оно дает право российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Для вступления в силу была необходима ратификация документа в абхазском парламенте. Последние несколько дней в республике продолжаются протесты. Их участники требовали от властей отказаться от ратификации соглашения с Россией.
Утром 15 ноября парламент Абхазии окружили протестующие, они потребовали отменить этот законопроект. Власти решили перенести заседание, тогда митингующие начали штурм здания. Произошли столкновения с силовиками, пострадали как минимум восемь человек. Как отмечал лидер оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц, требования протестующих направлены против российских олигархов, которые «снюхались» с абхазскими.
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев объяснил РБК, в чем суть претензий к законопроекту: «Как однажды сказал один из абхазских интеллектуалов, “если мы разрешим свободную продажу недвижимости, завтра здесь будет Адлер”. Он имел в виду Адлер не только с точки зрения качества дорог, большого транспортно-пересадочного узла, наличия хороших сетей ритейла, а с точки зрения размывания традиционной абхазсккой идентичности — того, что называется аԥсуара, или “абхазство”».
С этой точки зрения, полагает эксперт, любой приход внешнего мира — в том числе и инвестиционное соглашение с Россией — рассматривается обществом не с точки зрения цифр, которые он принесет абхазскому бюджету, а как давление на абхазскую идентичность. «Те опасения по поводу соглашения, которые высказывают абхазские коллеги, рациональны — разница в экономических потенциалах Абхазии и России очевидна. Профессионалы, которые занимаются Абхазией в Москве, про эту разницу и эти опасения тоже прекрасно знают», — подчеркивает он.
Однако рассматривать протесты как сугубо антироссийские нельзя, указывает он. «Отторжение соглашения с Россией не значит, что Абхазия как-то рвет с ней отношения, перестает воспринимать ее гарантии безопасности и отказывается от огромных вливаний в ее экономику в виде прямых траншей», — уверен Токарев.
Причина протестов — в том, как выстраивается политика страны, в «абхазской демократии». «Абхазская демократия реально существует, она во многом публичная и даже площадная. То есть там есть демократические институты — они работают, но иногда они не настолько сильны, чтобы разрешать конфликты в рамках правового и институционального поля. Абхазия знает случаи, когда толпе просто не нравились действия какого-то официального лица, она просто заходила к нему в кабинет и дальше била ему не по паспорту, а по лицу. Любой политик в Абхазии, который будет бороться за власть, всегда будет смотреть на мнение обществе — в прямом смысле в окно на улицу. Таковы абхазские реалии, и в этом не стоит искать происки Запада, Грузии, России», — заключил он.