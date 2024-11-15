Власти Абхазии пообещали отозвать вызвавший протесты законопроект

Причина протестов — в том, как выстраивается политика страны, в «абхазской демократии». «Абхазская демократия реально существует, она во многом публичная и даже площадная. То есть там есть демократические институты — они работают, но иногда они не настолько сильны, чтобы разрешать конфликты в рамках правового и институционального поля. Абхазия знает случаи, когда толпе просто не нравились действия какого-то официального лица, она просто заходила к нему в кабинет и дальше била ему не по паспорту, а по лицу. Любой политик в Абхазии, который будет бороться за власть, всегда будет смотреть на мнение обществе — в прямом смысле в окно на улицу. Таковы абхазские реалии, и в этом не стоит искать происки Запада, Грузии, России», — заключил он.