Почему оппозиция в Абхазии пошла на штурм парламента страны. Главное

Недовольство абхазской оппозиции вызывает прежде всего соглашение между Москвой и Сухумом о российских инвестициях в Абхазию. Россия впервые обнародовала его проект в 2023 году, в конце октября министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали этот документ в Москве. Глава российского Минэкономразвития отмечал, что соглашение поможет «развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха», а также «обеспечивающей инфраструктуры». Документ предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов. Абхазская оппозиция считает, что Сухуму соглашение экономических выгод не принесет.