Почему оппозиция в Абхазии пошла на штурм парламента страны. Главное

- Протестующие пошли на штурм и закидывали сторонников власти куриными яйцами. На акции протеста прозвучали звуки, похожие на выстрелы.
- К ним вышел глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар и глава МВД Роберт Киут, которые пообещали передать требования президенту Аслану Бжании.
- При столкновениях силовиков с протестующими на акции у парламента Абхазии пострадали восемь человек, они доставлены в больницу, сообщил республиканский Минздрав.
- При этом выступающие против соглашения о российских инвестициях скандировали: «Россия! Россия!». «Я вам другое хочу сказать, хочу задать вам вопрос, всем здесь стоящим. Некоторые провокаторы в некоторых СМИ пытаются сказать, что тут собрались антироссийские силы», — заявил один из протестующих.
- Протестующие сломали решетки на окнах, а также выбили дверь и прошли внутрь парламента. Люди заполонили коридоры, свидетельствуют фото и видео, которые опубликовал телеграм-канал Respublica. По его сведениям, силовики не препятству.
- Около 15:00 мск пресс-служба президента Абхазии заявила, что администрация главы государства готовит документ об отзыве из парламента инвестиционного соглашения с Россией для стабилизации обстановки в республике. Там также сообщили, что президент Абхазии находится в столице.
Что предшествовало протестам
Первая волна протестов случилась 12 ноября. После внеочередного заседания абхазского парламента, где рассматривался критикуемый оппозицией законопроект, было совершено нападение на одного из депутатов. После этого полиция задержала четырех представителей оппозиции, в знак протеста против этого началась акция у здания Службы госбезопасности республики. Также были перекрыты три моста, к вечеру того же дня их разблокировали.
Недовольство абхазской оппозиции вызывает прежде всего соглашение между Москвой и Сухумом о российских инвестициях в Абхазию. Россия впервые обнародовала его проект в 2023 году, в конце октября министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали этот документ в Москве. Глава российского Минэкономразвития отмечал, что соглашение поможет «развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха», а также «обеспечивающей инфраструктуры». Документ предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов. Абхазская оппозиция считает, что Сухуму соглашение экономических выгод не принесет.
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