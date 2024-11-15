Bloomberg узнал о скором телефонном разговоре Путина и Шольца

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Шольц планирует связаться с Путиным в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии 18—19 ноября . 11 ноября Шольц вновь повторил, что «подходящее время» для телефонного разговора Владимиром Путиным настанет скоро. Он пояснил, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведет уже на протяжении длительного времени.