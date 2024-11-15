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Bloomberg узнал о скором телефонном разговоре Путина и Шольца

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проведут телефонный разговор в эту пятницу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

Это будет первый разговор лидеров впервые более чем за два года.

Во время брифинга для журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что у Путина на сегодня запланирован международный телефонный разговор. «Это будет где-то в районе 5», — сообщал Песков. Он не уточнял, с кем будет проведен разговор.

РБК отправил запрос Дмитрию Пескову.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Перед началом военной операции в феврале 2022 года Путин и Шольц часто разговаривали. Канцлер пытался убедить Москву отказаться от решения начинать операцию на Украине.

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Шольц планирует связаться с Путиным в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии 18—19 ноября. 11 ноября Шольц вновь повторил, что «подходящее время» для телефонного разговора Владимиром Путиным настанет скоро. Он пояснил, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведет уже на протяжении длительного времени.

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