Bloomberg узнал о скором телефонном разговоре Путина и Шольца

Это будет первый разговор лидеров впервые более чем за два года.
Во время брифинга для журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что у Путина на сегодня запланирован международный телефонный разговор. «Это будет где-то в районе 5», — сообщал Песков. Он не уточнял, с кем будет проведен разговор.
РБК отправил запрос Дмитрию Пескову.
Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Перед началом военной операции в феврале 2022 года Путин и Шольц часто разговаривали. Канцлер пытался убедить Москву отказаться от решения начинать операцию на Украине.
1 октября газета Die Zeit со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Шольц планирует связаться с Путиным в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии
Материал дополняется