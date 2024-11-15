Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране, пишут СМИ

Ранее агентство Рейтер утверждало, что Израиль в конце октября атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном. В результате удара по Парчину якобы были уничтожены три здания, где производилось твердое топливо, а также склад. При этом CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.