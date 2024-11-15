Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране, пишут СМИ

Ранее агентство Рейтер утверждало, что Израиль в конце октября атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном. В результате удара по Парчину якобы были уничтожены три здания, где производилось твердое топливо, а также склад. При этом CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
«Израильская атака на Иран в конце октября разрушила действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия», — пишет Axios со ссылкой на трех американских официальных лиц, а также одного действующего и одного бывшего израильских чиновников.
По словам экс-чиновника из Тель-Авива, в результате удара якобы было разрушено сложное оборудование, которое использовалось для того, чтобы создавать пластиковые взрывчатые вещества, которые окружают уран в ядерном устройстве и являются необходимыми для детонации урана.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.