Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии

«Они заявляют, что не разойдутся, пока глава государства не уйдет в отставку», — говорится в публикации.
Что происходит в Абхазии
Сегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа.
В итоге между силовиками и сторонниками оппозиции начались столкновения. Протестующие выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Затем беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации президента, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота. Они требовали отставки президента Аслана Бжании.
Силовики протестующим не противодействовали. Они применили к собравшимся несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. По данным Минздрава Абхазии, при штурме пострадало девять человек.
В итоге администрация президента заявила, что готовится отозвать спорный законопроект из парламента.