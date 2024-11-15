Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии

Сегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа.