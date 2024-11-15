Чиновники рассказали Мирзиёеву, что будут делать газовики, если температура резко понизится. Будем надеяться, что теперь они расскажут и нам

Что это значит для нас? Несмотря на амбициозные планы, реальность часто оказывается сложнее обещаний. Будем надеяться, что на этот раз система выдержит нагрузку, а слова чиновников о подготовке к морозам не останутся лишь на бумаге. Ведь пока мы знаем только то, что президенту все подробно рассказали. Теперь ждем, когда эти планы станут известны и нам, потребителям.