Оппозиция в Абхазии призывает к проведению досрочных выборов

Бжания победил на повторных выборах 22 марта 2020 года, набрав 56,5% голосов. 23 апреля он вступил в должность. Согласно конституционному закону «О выборах президента Республики Абхазия», выборы назначаются парламентом «не позднее чем за четыре месяца и проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий президента». Срок полномочий нынешнего главы государства истекает весной 2025 года.