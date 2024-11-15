Politico узнала, что США предупредили Украину о нужде уступить территории

Переизбрание Трампа «ясно продемонстрировало глупость Запада, обещавшего продолжать эту войну, пока Украина не вернется к границам 1991 года», отмечает Politico, добавив, что теперь в ЕС и даже в Киеве «втайне испытывают облегчение от перспективы» завершения конфликта республиканцем. «Если он добьется успеха, у европейских лидеров и американских “ястребов” будет алиби, а у президента Украины Владимира Зеленского — прикрытие от вероятного гнева украинских солдат. Все они обвинят его в нарушенных обещаниях, в потере Донбасса и Крыма», — говорится в материале.