Politico узнала, что США предупредили Украину о нужде уступить территории

По словам собеседника, в рядах команды избранного президента США Дональда Трампа «пока не было ни одного человека, который бы возразил против такой сделки». Однако Киев «был воодушевлен тем, что среди кандидатов на главные должности в новой администрации пока есть “ястребы”», пишет издание.
Переизбрание Трампа «ясно продемонстрировало глупость Запада, обещавшего продолжать эту войну, пока Украина не вернется к границам 1991 года», отмечает Politico, добавив, что теперь в ЕС и даже в Киеве «втайне испытывают облегчение от перспективы» завершения конфликта республиканцем. «Если он добьется успеха, у европейских лидеров и американских “ястребов” будет алиби, а у президента Украины Владимира Зеленского — прикрытие от вероятного гнева украинских солдат. Все они обвинят его в нарушенных обещаниях, в потере Донбасса и Крыма», — говорится в материале.
Politico отмечает, что пока Трамп не имеет детального плана урегулирования конфликта на Украине, а его советники понимают военную реальность, но озвучивают разные мнения.
Киев настаивает на реализации «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией. Москва исключает возможность переговоров на основе «формулы мира» и призывает Киев учитывать «реалии на земле».
Летом президент России Владимир Путин выдвинул свои условия для прекращения огня и начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией. Зеленский назвал это предложение ультиматумом.
Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Республиканец неоднократно критиковал военную помощь Киеву и пообещал урегулировать конфликт до своей инаугурации. Он должен вступить в должность 20 января. «Мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец», — сказал он после победы на выборах.