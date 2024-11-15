СМИ рассказали об опасениях британской разведки из-за Трампа

«По оценкам, он уязвим для более опытных противников, которые могут выудить или выманить у него информацию… (Разведывательное) сообщество будет более тщательно подходить к вопросу о том, что ему сообщают на утренних заседаниях, о том “что ему нужно знать”, а не “что ему можно сообщить”», — цитирует издание источник.