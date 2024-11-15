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СМИ: Путин и Шольц созвонились впервые с декабря 2022 года

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры, сообщили Suddeutschen Zeitung, AFP, DPA, Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии. Это первый разговор лидеров с декабря 2022 года. По данным газеты, он продлился около часа.

Источник: Reuters

О том, что Олаф Шольц планирует созвониться с Владимиром Путиным, 15 ноября, некоторое время назад сообщал Bloomberg. В последние несколько недель канцлер ФРГ неоднократно говорил о готовности возобновить контакты с российским президентом об урегулировании конфликта на Украине.

Последний телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца в декабре 2022 года состоялся по инициативе Германии и длился около часа. Стороны обсудили военный конфликт России и Украины и его последствия. В общей сложности к тому моменту они общались на эту тему 11 раз. В Кремле, комментируя причины приостановки диалога, объясняли, что Олаф Шольц не готов прислушиваться к позиции России.

Путин Владимир