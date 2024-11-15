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МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Абхазию

МИД России рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, включая туристические, на фоне протестов в стране, сообщила представитель ведомства Мария Захарова. В ведомстве порекомендовали не приближаться к местам беспорядков и при возможности выехать из страны тем россиянам, которые временно находятся в республике.

Источник: Агентство «Москва»

Министерство выразило озабоченность по поводу кризисной ситуации в Абхазии. Захарова обвинила оппозицию в эскалации конфликта и выход за рамки правового поля. По ее мнению, протесты тормозят развитие Абхазии.

«В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики», — говорится в заявлении МИДа.

В дипведомстве рассчитывают, что протесты в Абхазии будут урегулированы мирным политическим путем. «При этом, разумеется, должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка», — подчеркнула Захарова.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября перед рассмотрением проекта о ратификации соглашения с Россией о реализации компаниями из РФ инвестиционных проектов в республике. Заседание должно было пройти сегодня, 15 ноября, однако президент Абхазии Аслан Бжания отозвал проект. Сейчас правительство страны ведет переговоры с оппозицией, требующей отставки президента и проведения внеочередных выборов главы государства.

Захарова Мария