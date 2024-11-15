МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Абхазию

Протесты в Абхазии начались 11 ноября перед рассмотрением проекта о ратификации соглашения с Россией о реализации компаниями из РФ инвестиционных проектов в республике. Заседание должно было пройти сегодня, 15 ноября, однако президент Абхазии Аслан Бжания отозвал проект. Сейчас правительство страны ведет переговоры с оппозицией, требующей отставки президента и проведения внеочередных выборов главы государства.