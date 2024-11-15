МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Абхазию

Министерство выразило озабоченность по поводу кризисной ситуации в Абхазии. Захарова обвинила оппозицию в эскалации конфликта и выход за рамки правового поля. По ее мнению, протесты тормозят развитие Абхазии.
«В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики», — говорится в заявлении МИДа.
В дипведомстве рассчитывают, что протесты в Абхазии будут урегулированы мирным политическим путем. «При этом, разумеется, должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка», — подчеркнула Захарова.
Протесты в Абхазии начались 11 ноября перед рассмотрением проекта о ратификации соглашения с Россией о реализации компаниями из РФ инвестиционных проектов в республике. Заседание должно было пройти сегодня, 15 ноября, однако президент Абхазии Аслан Бжания отозвал проект. Сейчас правительство страны ведет переговоры с оппозицией, требующей отставки президента и проведения внеочередных выборов главы государства.