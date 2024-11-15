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Правительство ФРГ сообщило, что Путин и Шольц обсудили Украину

Правительство Германии подтвердило, что 15 ноября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Шольц во время беседы заявил о необходимости завершить российско-украинский конфликт. Он призвал Россию вывести войска из Украины и начать переговоры. Российская сторона пока не комментировала эту информацию.

Источник: Пресс-служба Президента России

Вместе с тем немецкий канцлер заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину, «пока это необходимо». Незадолго до разговора с Владимир Путиным Олаф Шольц созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в немецком правительстве. Позднее он планирует вновь ему позвонить.

По итогу разговора лидеры договорились «поддерживать связь». Reuters со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Владимир Зеленский не поддержал инициативу канцлера созвониться с Владимиром Путиным.

Сегодняшний телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся впервые за почти два года. После 24 февраля 2022 года лидеры неоднократно обсуждали российско-украинский конфликт, однако с декабря 2022 года диалог был приостановлен. Кремль объяснял это тем, что канцлер не готов прислушиваться к российской позиции.

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