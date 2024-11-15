Правительство ФРГ сообщило, что Путин и Шольц обсудили Украину

Сегодняшний телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся впервые за почти два года. После 24 февраля 2022 года лидеры неоднократно обсуждали российско-украинский конфликт, однако с декабря 2022 года диалог был приостановлен. Кремль объяснял это тем, что канцлер не готов прислушиваться к российской позиции.