В Берлине заявили о звонках Шольца Зеленскому до и после беседы с Путиным

Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцлера Германии о разговоре Шольца с Путиным, опубликованном на сайте правительства.
Глава правительства ФРГ намерен после звонка Путину снова поговорить с Зеленским, уточнили в пресс-службе.
«Федеральный канцлер предварительно поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделает это после переговоров с президентом России», — говорится в сообщении.
Первый за последние два года телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 15 ноября 2024 года.
Никаких существенных подробностей немецкая сторона о нем не сообщила. Шольц осудил военную операцию России на Украине и призвал Путина прекратить ее и вывести войска.
Германия, говорится в сообщении, готова поддерживать Киев до тех пор, «пока это необходимо». Вместе с тем Шольц отметил готовность России к переговорам с Украиной «с целью установления справедливого и прочного мира».
На момент подготовки этого материала Кремль о разговоре канцлера и президента не сообщал.