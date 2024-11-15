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В Берлине заявили о звонках Шольца Зеленскому до и после беседы с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц до телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным связывался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Источник: Reuters

Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцлера Германии о разговоре Шольца с Путиным, опубликованном на сайте правительства.

Глава правительства ФРГ намерен после звонка Путину снова поговорить с Зеленским, уточнили в пресс-службе.

«Федеральный канцлер предварительно поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделает это после переговоров с президентом России», — говорится в сообщении.

Первый за последние два года телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 15 ноября 2024 года.

Никаких существенных подробностей немецкая сторона о нем не сообщила. Шольц осудил военную операцию России на Украине и призвал Путина прекратить ее и вывести войска.

Германия, говорится в сообщении, готова поддерживать Киев до тех пор, «пока это необходимо». Вместе с тем Шольц отметил готовность России к переговорам с Украиной «с целью установления справедливого и прочного мира».

На момент подготовки этого материала Кремль о разговоре канцлера и президента не сообщал.