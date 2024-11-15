Эксперт: Новый закон сделает охрану объектов культурного наследия в Москве более эффективной

«Мне кажется, эффективность закона “Об объектах культурного наследия в городе Москве” покажет уже практика. А сейчас он ориентирован на то, чтобы привести в соответствие положения закона с федеральным законодательством. И, наверное, если говорить про эффективность, там целая статья посвящена деятельности научно-методического совета. То есть, понятно, что он и раньше существовал, но теперь есть четко установленные законом Москвы случаи, когда надо советоваться с научно-методическим советом. Поэтому мне кажется, что этот механизм достаточно будет эффективным», — сказала Черняева.