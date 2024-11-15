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Эксперт: Новый закон сделает охрану объектов культурного наследия в Москве более эффективной

Деятельность научно-методического совета, утвержденная новым законом «Об объектах культурного наследия в городе Москве», сделает работу по сохранению исторических зданий более эффективной. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева.

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, эффективность закона “Об объектах культурного наследия в городе Москве” покажет уже практика. А сейчас он ориентирован на то, чтобы привести в соответствие положения закона с федеральным законодательством. И, наверное, если говорить про эффективность, там целая статья посвящена деятельности научно-методического совета. То есть, понятно, что он и раньше существовал, но теперь есть четко установленные законом Москвы случаи, когда надо советоваться с научно-методическим советом. Поэтому мне кажется, что этот механизм достаточно будет эффективным», — сказала Черняева.

Она отметила, что в некоторых регионах РФ уже действуют такие научно-методические советы, они хорошо себя зарекомендовали.

«Также новым законом вводится понятие “работ по содержанию” и устанавливается правительством Москвы перечень подобных работ. Насколько мне известно, в Москве это в первую очередь направлено на облегчение жизни собственников квартир в многоквартирных домах — объектах культурного наследия. Если все удастся — это тоже будет новый и эффективный опыт», — добавила председатель Российской ассоциации реставраторов.

Закон «Об объектах культурного наследия в городе Москве» был принят в рамках заседания Мосгордумы 13 ноября. Согласно сопроводительному письму к документу, новый закон определяет перечень полномочий столичных властей в области охраны объектов культурного наследия и устанавливает основы деятельности научно-методического совета при уполномоченном правительством Москвы исполнительном органе.

архитектура