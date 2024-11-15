В Кремле сообщили подробности телефонного разговора Путина и Шольца

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.
В ходе разговора был проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине.
В последний раз Путин и Шольц провели телефонные переговоры в декабре 2022 года.
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Об этом 15 ноября сообщили в Кремле.
Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.
В ходе разговора был проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине.
В последний раз Путин и Шольц провели телефонные переговоры в декабре 2022 года.
Новость дополняется