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В Кремле сообщили подробности телефонного разговора Путина и Шольца

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Об этом 15 ноября сообщили в Кремле.

Источник: РИА "Новости"

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

В ходе разговора был проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине.

В последний раз Путин и Шольц провели телефонные переговоры в декабре 2022 года.

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